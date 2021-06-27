مستشار الرئيس للصحة: لقاحات كورونا لا تمنع نقل المصاب للعدوى إلى الآخرين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن لقاحات كورونا تستهدف تكوين أجسام مضادة تقاوم الفيروس، موضحًا أن الفيروس يحاول التغلب على المناعة البشرية من خلال التحور.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن لقاحات كورونا لا تمنح أمان بنسبة 100% ضد الفيروس، مشيرًا إلى أنها تمنح نسب وقاية من «كوفيد - 19» بما يتراوح ما بين 60% إلى 80%.



وأشار إلى أهمية اللقاحات في الحماية من المضاعفات الخطيرة بنسبة تتراوح ما بين 75% إلى 85%، قائلًا إن التطعيمات تستهدف التقليل من احتمالية الإصابة ومنع الإصابات الخطيرة بالفيروس.



ونوه مستشار الرئيس للصحة إلى أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس أو نقل المصاب للعدوى إلى الآخرين، مؤكدًا على أن فائدة اللقاحات أكبر من أي احتمالية لآثار جانبية.