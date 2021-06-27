التعاون الإسلامي تدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين وطائرات مفخخة بالسعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم الأحد، إطلاق ميلشيا الحوثي الإرهابية صاروخين باليستيين وطائرات مسيرة (مفخخة) باتجاه المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من السعودية، وذلك وفق ما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشاد العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - بيقظة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخين الباليستيين والطائرات المفخخة قبل الوصول إلى أهدافها، مؤكدا وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية.