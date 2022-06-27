قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إن عضوية إسرائيل في القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ومشاركتها بالمناورات تعد تهديدا للمنطقة.

وخلال لقاء مع نظيره الباكستاني نديم رضا، صرّح باقري: "الكيان الصهيوني هو على رأس التدخلات في المنطقة وسبب عدم الاستقرار فيها، وهو يحاول إقامة علاقات مع دول المنطقة وتحقيق أهدافه من خلال هذا الأمر".

وتابع: "عضوية الكيان الصهيوني في القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ونشر المعدات ومشاركتها في المناورات تهديد للمنطقة .. لن نتسامح مع هذه التهديدات وسنرد عليها بالتأكيد".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد تحدثت مؤخرًا، عن مبادرة "إبداعية" لتطوير عمليات القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط منتصف يوليو المقبل.

والقيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) واحدة من 11 قيادة مقاتلة تتبع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وتدير سنتكوم عملياتها من مقرها الإقليمي بقاعدة "العديّد" في قطر، حيث تنشط في ثلاث مناطق: هي الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا.