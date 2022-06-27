الفقي يتفقد عددا من المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة.

يأتي ذلك في إطار دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عالي من الجودة، للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.



واستهل الفقي جولته بتفقد مصنع المحبة لتصنيع وتجهيز الأجهزة الكهربائية (Hummer)، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل إنشاء المصنع، حيث تم إنشاؤه على مساحة 2000 متر مربع، ويوفر 50 فرصة عمل، وينتج من 400 إلى 500 قطعة يوميا من الأجهزة الكهربائية، وتفقد المحافظ خطوط الإنتاج، ومراحل التصنيع والتجميع، حيث ينتج المصنع مجموعة من الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية، ومن أهم تلك المنتجات "خلاطات كهربائية نيكل، وألوان، 220 فولت، بقدرة قصوى 500 وات، سعة 1.75 لتر، بضمان سنتين، وكذلك مكواة جافة، وكيتشن ماشين 34 وظيفة، وعجان متعدد الوظائف، وهاند بلندر، وبعض الاجهزة الأخرى".



وتفقد مصنع "مرمر" للملابس الجاهزة، والمقام على مساحة 1100 متر مربع، ويوفر 100 فرصة عمل، ويقوم بإنتاج الملابس الجاهزة، حيث يوزع إنتاجه على مستوى الجمهورية، معتمدا على المواد الخام المصرية.



وتابع مصنع "كليوباترا بلاست" للأدوات المنزلية، على مساحة 1000 متر مربع، ويوفر 30 فرصة عمل، وينتج الأدوات والمستلزمات المنزلية من "البلاستيك" سواء (كراسي، وعجانات، وسلات قمامة، وأدوات المطبخ البلاستيكية).



ووجه المحافظ بأهمية التكامل بين المشروعات وبعضها لخدمة منظومة الاستثمار، مشيدا بجودة المنتجات وتسجيل اسم محافظة سوهاج عليها، وشعار "بكل فخر صنع في مصر"، كما اطمأن على تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة والمهنية.



وعبر أصحاب المصانع عن سعادتهم بزيارة السيد الوزير المحافظ، مؤكدين أن تلك الزيارة تعد دافع قوي وكبير للاستمرار في العمل والعطاء، ووضع سوهاج على خارطة الصناعة المصرية.