تقرير: الكاظمي طرح على الرياض وطهران لقاء يجمع وزيري خارجية البلدين في بغداد

أفادت صحيفة عراقية رسمية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، طرح على القيادات في الرياض وطهران عقد لقاء مباشر يجمع وزيري خارجية البلدين في بغداد.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم عن مصادر قولها إن "الكاظمي بحث في الرياض وطهران إمكانية عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين إيران والسعودية في بغداد".

وذكرت المصادر للصحيفة أن السعودية "تنظر إلی تقدم في المفاوضات اليمنية والجهود التي تبذلها طهران من أجل تعزيز الهدنة في اليمن للتوصل لحل للأزمة اليمنية قبل اللقاء على مستوى وزراء الخارجية".

وأجرى الكاظمي ليل السبت ونهار الأحد لقاءات في الرياض وطهران لبحث مجالات التعاون والقضايا الإقليمية في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد كشفت منتصف الشهر الحالي أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أبلغ خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنّ الحكومة العراقية "عازمة على مواصلة التسهيلات لإجراء محادثات مباشرة بين السعودية وإيران في بغداد وعلى المستوى الدبلوماسي".

وكان العراق قد استضاف خلال المرحلة الماضية 5 جولات للتفاوض المباشر بين الرياض وطهران على المستوى الأمني والدبلوماسي في بغداد، ويأمل أن تعقد الجولة المقبلة على مستوى وزراء خارجية كلا البلدين بعد أن سجلت الجولات السابقة "مراحل متقدمة"، حسب وصف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.