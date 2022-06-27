الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات في شمال تركيا

تسببت الأمطار الغزيرة في منطقة البحر الأسود بتركيا في حدوث فيضانات في مناطق عديدة، فيما أظهرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.أر.تي) لقطات للشوارع التي تغمرها المياه والأنهار التي فاضت على ضفافها والشقق السكنية الممتلئة بالمياه اليوم الإثنين.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية التركية أعلى مستوى من التحذيرات في ست ولايات على طول ساحل البحر الأسود وحذرت الهيئة التركية لإدارة الكوارث (آفاد) من فيضانات في ولايات قسطموني وكارابوك وزونجولداك وبارتين وسينوب.



وبحسب هيئة آفاد، شارك 2500 فرد في جهود الإنقاذ في المنطقة وجرى إخلاء المناطق عالية المخاطر.



وقال خبير المناخ بارباروس جونينسجيل لقناة (تي.أر.تي) إن الفيضانات ترجع أيضا إلى ارتفاع درجات الحرارة في البحر الأسود وهو ما تسبب في هطول المزيد من الأمطار على المنطقة الجبلية والمأهولة بشدة في بعض الأجزاء.



لقي نحو ثمانين شخصا حتفهم العام الماضي في المنطقة.