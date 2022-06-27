السودان يكشف عن انعقاد جولتي تفاوض حول سد النهضة في الإمارات

الخرطوم تؤكد أهمية الوصول إلى تفاهمات تراعي المصالح الاستراتيجية العليا للدول الثلاث

كشف وزير الري والموارد المائية السوداني، ضوالبيت عبد الرحمن، عن انعقاد جولتي تفاوض حول سد النهضة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية أن اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان، استمعت خلال اجتماع اليوم إلى عرض من وزير الري حول "جولة المفاوضات الثانية التي تمت بدولة الإمارات العربية المتحدة".

ووفق البيان، أكد الاجتماع ضرورة الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الدول الثلاث تراعي المصالح الاستراتيجية العليا بينها.

ولم تعلن مصر، وكذلك السودان وإثيوبيا، عن استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة. كما لم يورد البيان أية تفاصيل عن مستوى الحضور أو نتائج الاجتماعات.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة عند الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، في أبريل 2021، لتعلن بعدها مصر والسودان "وصول المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي".

وتستعد إثيوبيا هذه الأيام للتخزين الثالث لخزان سد النهضة، بصورة منفردة، فيما أعلنت في فبراير الماضي بدء توليد الكهرباء من أول توربينة بطاقة قصوى 375 ميجاوات. وتخشى مصر من تأثير سد النهضة على حصتها في نهر النيل، الذي يمثل أكثر من 90% من مواردها المائية.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالوصول إلى اتفاق قانوني عادل وملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، وامتناع إثيوبيا عن الخطوات الأحادية.