مقاطعة أوديسا في أوكرانيا تتعرض لقصف صاروخي

الت القيادة الجنوبية العسكرية الأوكرانية اليوم الاثنين أن مقاطعة أوديسا في جنوبي أوكرانيا تعرضت لقصف صاروخي تسبب في سقوط 6 ضحايا من بينهم طفل.

وتابعت القيادة أن الصواريخ أطلقت من قاذفات روسية من طراز تو-22 الاستراتيجية. ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات تعلن عن مصابين أو قتلى.

وأضافت القيادة أن القصف كان في مناطق سكنية للمدنيين وتسبب في تدمير العديد من المباني السكنية ومزارع في مساحة تبلغ 500 متر مربع.

ويكافح رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وسجلت أوكرانيا زيادة في الهجمات الصاروخية الروسية في أنحاء البلاد خلال يوم الأحد، مع استهداف عدد من المناطق البعيدة عن خط المواجهة - من منطقة لفيف بغرب أوكرانيا إلى خميلنتسكي" و"جيتومير" و"تشرنيهيف" و"كييف".

وفي جنوبي البلاد، كانت "ميكولايف" و"أوديسا" من بين المناطق التي تعرضت للقصف.

من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في اجتماع زعماء دول مجموعة السبع عبر رابط فيديو في وقت لاحق اليوم.