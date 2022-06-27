 الخارجية الروسية: الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الصراع في أوكرانيا - بوابة الشروق
الإثنين 27 يونيو 2022 8:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية: الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الصراع في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 8:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 8:44 ص

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب منح أوكرانيا ونظام كييف مهمة قتل أكبر عدد من الروس، ويستخدمون أوكرانيا كأداة.
وقالت زاخاروفا - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد - إن الدول الغربية لا يريدون الإجابة على الأسئلة التي نطرحها عليهم بشأن الأنشطة التي يقودونها.
وأكدت إن الغرب هم يفعلون كل شيء لإطالة أمد الصراع على أراضي أوكرانيا قدر الإمكان، ويستخدمون أوكرانيا كأداة، وهم على استعداد لتوريد الأسلحة وفعل أي شيء من أجل ألا يتوقف الصراع ولا يتم العثور على حل للوضع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك