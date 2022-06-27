إيطاليا تسجل 49 ألفا و325 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة

سجلت إيطاليا 49 ألفا و325 إصابة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 18 مليونا و234 ألفا و242، والوفيات إلى 168 ألفا و102.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 138 مليونا 109 آلاف و284 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.