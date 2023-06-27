قطاع الفنون التشكيلية ينعى الفنان القدير فرغلي عبدالحفيظ

ينعى قطاع الفنون التشكيلية رحيل الفنان القدير الدكتور فرغلي عبدالحفيظ عميد كلية التربية الفنية سابقاً الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وقال وليد قانوش (رئيس القطاع)، إنه بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع العاملين بالقطاع أنعى للحركة التشكيلية المصرية فقدها لأستاذ قدير ساهم بنصيب كبير في تاريخها المعاصر وحفر أسمه كأحد أبرز فنانيها المعاصرين وأحد المصورين العظام الذين تفيض إبداعاتهم تفرداً وأصالة.

وأضاف قانوش: "ليس هناك كلمات أُرثي بها الفنان فرغلي عبدالحفيظ أصدق من كلماته هو عن نفسه حينما كتب (أنفعل بأشكال الحياة التي تدفع في نفسي بمعاني المحبة، البطولة، التخطي، التجاوز، التواصل، الإقدام، التآلف، العزيمة، التآزر، القوة، الشحن، الإمتداد، الإنطلاق، البشر، التفاؤل هذه هي الحياة التي أعشقها)، فإلى رحمة الله أستاذنا ونعزي أنفسنا وكل تلامذتك ومحبيك وأسرتك وستبقى دائماً سيرة عطرة تحكي عن فنان عظيم.