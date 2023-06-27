برلين وباريس وروما ترغب في مزيد من التعاون بشأن المواد الخام

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قال وزراء اقتصاد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في برلين يوم الاثنين إن الدول الثلاث تريد التعاون بشكل أوثق في شراء المواد الخام الحيوية وتقليل الاعتماد على الواردات من الصين، مشيرين إلى مخاطر أمنية.

وفي ضوء المفاوضات الجارية بشأن هذا الموضوع على المستوى الأوروبي، دعا وزراء تلك الدول إلى الاتفاق على أهداف استخراج المواد الخام ومعالجتها وإعادة تدويرها.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "إن التنويع الأفضل لإمداداتنا من المواد الخام هو الأمن الاقتصادي. التعاون الوثيق في مجال المواد الخام هو الأمن الاقتصادي".

وتعتبر مواد مثل الليثيوم والكوبالت والسيليكون ضرورية في منتجات التكنولوجيا الفائقة ومفتاح التحولات الخضراء والرقمية للكتلة.

ووفقا لوزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، ستتم مناقشة التخزين المشترك والشراء المشترك في المستقبل، على سبيل المثال.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي أدولفو أورسو: "تشكل إيطاليا وألمانيا وفرنسا جزءا كبيرا من اقتصاد الاتحاد (الأوروبي) وتشارك سلاسل القيمة في العديد من القطاعات".

وقالوا إنه بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ولكن يجب أيضا وضع معايير بيئية واجتماعية طموحة.

ومن المقرر عقد اجتماعات أخرى في روما بشأن التكنولوجيات الرقمية وفي باريس بشأن التكنولوجيات الخضراء.