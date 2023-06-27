الإفراج عن سيد السويركي مؤسس سلسلة محلات التوحيد والنور

قررت الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن رجب سيد السويركى مؤسس سلسلة محلات التوحيد والنور من محبسه بعد حبسه لمدة طويلة فى اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل عناصرها.
وكان فى استقباله فور خروجه، من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالقاهرة، عدد من أهله.
وفى عام 2020 قررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال، سيد السويركي، مالك محال التوحيد والنور، على ذمة التحقيقات التى تجري معه بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.
يُذكر أنه في عام 2002 صدر حكم ضد رجل الأعمال سيد السويركي، بالسجن 7 سنوات لإدانته بالجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في وثائق الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم جرى تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعدما استأنف عليه.