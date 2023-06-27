الإفراج عن سيد السويركي مؤسس سلسلة محلات التوحيد والنور

قررت الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن رجب سيد السويركى مؤسس سلسلة محلات التوحيد والنور من محبسه بعد حبسه لمدة طويلة فى اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل عناصرها.



وكان فى استقباله فور خروجه، من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالقاهرة، عدد من أهله.



وفى عام 2020 قررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال، سيد السويركي، مالك محال التوحيد والنور، على ذمة التحقيقات التى تجري معه بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.



يُذكر أنه في عام 2002 صدر حكم ضد رجل الأعمال سيد السويركي، بالسجن 7 سنوات لإدانته بالجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في وثائق الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم جرى تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعدما استأنف عليه.