إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة؛ إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا؛ بسبب السرعة الزائدة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة.



وعقب الانتقال والتحري، تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة، وهم "نادية أحمد عبدالغفار، 29 سنة، وبشري محمود أمير، 8 سنوات، وشقيقة عمرو، 6 سنوات، ومحمود أمير محمد، 62 سنة، وأبناءه جنا 3 سنوات، وعلياء 18 سنة، وشيماء 23 سنة"، مقيمون جميعا في دار السلام بالقاهرة.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.