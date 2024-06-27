البنك المركزي الفلبيني يتدخل في سوق الصرف

قال إيلي ريمولونا محافظ البنك المركزي الفلبيني، في إيجاز صحفى، إن البنك تدخل في سوق الصرف لدعم العملة المحلية اليوم الخميس، في الوقت الذي أبقى فيه البنك على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وأضاف أن البنك لا يريد أي انخفاض حاد في سعر صرف البيزو الفلبيني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريمولونا القول: "نحن نتحرك عندما نرى وجود بعض الضغط في السوق وعندما لا تعمل السوق بالطريقة الصحيحة... البنك المركزي الفلبيني لا يتحرك كل يوم ويتدخل فقط لكي يبطئ حركة البيزو".

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن تأثير انخفاض سعر البيزو على التضخم "ليس كبيرا جدا" ويقدر بنحو 036ر0% نقطة مئوية مع انخفاض قيمة العملة بنقطة مئوية واحدة.

وتراجع البيزو أمام الدولار بنسبة 7ر5% خلال العام الحالي، وهو ما يضيف حوالي 2ر0% إلى معدل تضخم أسعار المستهلك.