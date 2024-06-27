اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب

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ذكرت وسائل إعلام بوليفية أن خوان خوسيه زونيجا، القائد العام للجيش البوليفي، اعتقل في أعقاب محاولة انقلاب على ما يبدو.

يشار إلى أن زونيجا، الذي قاد المحاولة الواضحة لاقتحام قصر الحكومة في لاباز، متهم بالإرهاب والتمرد المسلح ضد أمن وسيادة الدولة.

وكان مكتب المدعي العام قد أصدر في وقت سابق مذكرة اعتقال.

واحتل الجيش البوليفي الأربعاء الساحة أمام قصر الحكومة في العاصمة الفعلية بعربات مدرعة وحاول اختراق الأبواب ، حسبما أظهرت صور حية على التلفزيون البوليفي.

وقال زونيجا لممثلي وسائل الإعلام: "كفى من إفقار وطننا، كفى من إذلال الجيش. لقد جئنا للتعبير عن استيائنا"، متحدثا عن "الهجمات على الديمقراطية"، دون الخوض في تفاصيل.