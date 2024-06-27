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الرئيس الأوكراني يوقع اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 4:37 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 4:37 م

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة قادة الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس.

ووقع زيلينسكي الاتفاقية في حفل حضره رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتم التوصل إلى الاتفاقية بعد أشهر من المحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 لدعم أمن أوكرانيا على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى الخطط الجديدة الهادفة إلى توثيق التعاون بين صناعة الدفاع في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، يشكل الإجراء التشاوري الجديد بشأن الأزمات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا جزءا من الاتفاقية.

وإذا هاجمت روسيا أوكرانيا مجددا بعد الغزو الحالي، أو استخدمت أسلحة نووية خلال الحرب الجارية، فمن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مشاورات طارئة خلال 24 ساعة بناء على طلب أي من الطرفين لمناقشة الدعم المحتمل.


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