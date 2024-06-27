يورشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لمواجهة سموحة، في الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يحل ضيفًا على سموحة مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز، قبل مباراة الغد، صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، جمعها الفريق من 25 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 39 نقطة من 26 مباراة.

وشهدت القائمة غياب المغربي وليد الكرتي وأحمد سامي لتراكم البطاقات، بجانب رمضان صبحي بسبب خضوعه لجلسة استماع بسبب أزمة المنشطات، وعلي جبر للإصابة.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي ويوسف نادر.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمود مرعي، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد الشيبي وأحمد فتحي.

خط الوسط: مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مهند لاشين، محمود عبدالعاطي دونجا، بلاتي توريه، محمود عبدالحفيظ زلاكة، إبراهيم عادل، محمود صابر، محمد رضا بوبو ويوسف أسامة نبيه.

الهجوم: فيستون ماييلي، دودو الجباس وفخري لاكاي.