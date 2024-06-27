 حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع الناقورة بالجليل - بوابة الشروق
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حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع الناقورة بالجليل

هديل هلال
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 5:14 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 5:14 م

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الخميس، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع الناقورة البحري بالجليل.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الهجوم يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة».

وأوضح أن «عناصر المقاومة شنوا هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على موقع الناقورة البحري، استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابهم إصابة مباشرة».

وأشار في بيانه إلى أن «الهجوم أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح».

ويتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود الجنوبية للبنان بشكل شبه يومي، وذلك منذ عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة، مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعاً إقليمياً.

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