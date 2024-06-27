حسن نصرالله: مستقبل المنطقة مرهون بالمجريات في إيران

- الشعب الإيراني وهو السند الحقيقي لكل مظلومي العالم

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الخميس، إن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو نصير كل شعوب المنطقة والسد المنيع أمام كل المستعمرين وإن مستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في إيران.

وأضاف نصرالله "نسأل الله أن يوفق الشعب الإيراني وهو السند الحقيقي لكل مظلومي العالم للانتخاب الصحيح وأن يوصل الرئيس المناسب القادر على تحقيق الآمال".

وأشار إلى "أهمية تحويل التهديد إلى فرصة"، قائلاً: "نحن واجهنا حوادث كبيرة وخسرنا قادة ولكن تم تحويل التهديدات إلى فرصة فهذه الدماء أحدثت نهضة وحياة جديدة".

ولفت إلى أن "الأعداء شاهدوا بأم العين أن إيران ثابتة وهادئة وموحدة وأنها قادرة على المواصلة والمتابعة والتحضير لانتخابات رئاسية، وقدمت إيران نموذجا راقيا حول كيفية التغلب على المصاعب والانتصار".

يذكر أن طائرة مروحية إيرانية كانت تُقل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبد اللهيان والوفد المرافق، تعرضت لحادث في 19 مايو الماضي شمال غربي إيران، ما أدى إلى مقتل كل من كان على متنها.