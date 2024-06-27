حرائق الغابات تستعر في المنطقة القطبية الروسية وتسبب كميات ضخمة من الدخان

انبعثت كميات كبيرة من الدخان في الأسابيع القليلة الماضية بسبب حرائق الغابات التي تستعر في المنطقة القطبية الروسية.

وذكرت خدمة كوبرنيكوس لرصد الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن معظم الحرائق تشتعل في شمال شرقي روسيا، حيث لحق الدمار بمساحات شاسعة من الغابات والمناطق البرية في صيف 2021.

ووصلت انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان المنبعثة من الحرائق إلى ثالث أعلى مستوى في المنطقة القطبية في يونيو على مدار العقدين الماضيين.

وأشارت خدمة كوبرنيكوس إلى أن زيادة الغازات الدفيئة ترجع إلى درجات الحراراة الأكثر ارتفاعا بكثير وانخفاض هطول الأمطار عن المعتاد في المنطقة المتأثرة، وهي جزء من ياقوتيا.

وأظهرت بيانات خدمة كوبرنيكوس أن درجات الحرارة شهدت ارتفاعا يصل إلى سبع درجات مئوية مقارنة بالمتوسط منذ عام 1991 إلى 2020، فضلا عن الجفاف الشديد.

وأفادت بيانات روسية رسمية بأن هناك حوالي 176 حريق غابات تستعر في ياقوتيا اليوم، وتؤثر على 619 ألف هكتار.