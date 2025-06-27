محافظ مطروح ونقيب المهندسين يفتتحان مصيف النقابة بطريق شاطئ الغرام بعد 7 سنوات من وضع حجر الأساس

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اليوم الجمعة، مصيف نقابة المهندسين الجديد بطريق شاطئ الغرام، وذلك بحضور اللواء محمود عرفة أمين عام النقابة، ووكيل وأعضاء مجلس النقابة، والمهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين بمطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وتفقد محافظ مطروح الشاليهات الجديدة البالغ عددها 56 شاليها، مشيدًا بجودة التنفيذ والجهود المبذولة في إنجاز المشروع، معتبرًا المصيف واجهة مشرفة وصَرْحًا يليق بمهندسي مصر، ومثمنًا في الوقت ذاته تعاون نقابة المهندسين بمطروح مع المحافظة في عدد من الملفات، منها ملف التصالح في مخالفات البناء.

من جانبه، أعرب المهندس طارق النبراوي عن شكره العميق لمحافظ مطروح على دعمه المتواصل للنقابة وتذليل العقبات التي واجهت المشروع، مؤكدًا أن افتتاح المصيف يُعد تحقيقًا لحلم طال انتظاره منذ وضع حجر الأساس في فبراير 2017، بعد أن كان من الأصول غير المستغلة للنقابة.

وأشار النبراوي إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود النقابة للارتقاء بخدماتها المقدمة للأعضاء وأسرهم، واستعادة أصولها وتعظيم الاستفادة منها بما يخدم العمل النقابي والمجتمعي.