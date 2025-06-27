ماكرون: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون انتهاكات إسرائيل في غزة والضفة الغربية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيبحث في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة عدم التزام إسرائيل بأحكام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد في سياق انتهاكات حقوق الإنسان.





وقال الرئيس الفرنسي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية. أنقل لكم الاستنتاجات. لذلك سيتعين على وزراء خارجيتنا في يوليو تحديد التداعيات في ضوء ما سيتم توثيقه في غزة وكذلك فيما يتعلق بأنشطة المستوطنين [اليهود] العدوانية في الضفة الغربية لنهر الأردن".

وكان قد صدر بيان ختامي لقمة الاتحاد الأوروبي لم يتضمن أي ذكر لفرض عقوبات على إسرائيل، كما كانت تطالب بعض دول الاتحاد سابقا بسبب الوضع في قطاع غزة.

واكتفى المشاركون في القمة بتكليف مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية مواصلة "دراسة مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، وخاصة المادة الثانية منها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. كما لم يرد في البيان الختامي أي ذكر لإمكانية تعليق العمل بهذه الاتفاقية. وفي المقابل، دعا البيان إلى فرض "إجراءات تقييدية جديدة ضد حركة حماس الفلسطينية".

كما أن المشاركين في القمة لم يقدموا أي تقييم للحملة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران وللضربات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية، بل لم يذكروا إسرائيل أو الولايات المتحدة ولو لمرة واحدة في سياق الوضع حول إيران.