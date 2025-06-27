مواطنون يطالبون بحل أزمة نموذج 8 فى قانون التصالح على مخالفات البناء

- مصدر: كل من يمتلك نموذج 8 أو 10 سيتمكن من استكمال أعمال البناء بعد انتهاء التعديل التشريعى الجديد

- درويش يطالب الحكومة بتعديل تشريعى يشمل كل إشكاليات القانون وليس نموذج 8 فقط

- حسان: توجد حالة من التراخى بالإدارات المحلية فيما يتعلق بملف التصالح



طالب عدد من المواطنين بمحافظتي القاهرة والجيزة، الحكومة بسرعة حل أزمة نموذج 8 في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، والذي يفيد بأن المواطن أصبح مقننًا لأوضاعه في مخالفاته الإنشائية، موضحين أنهم تكبدوا مشقة كبيرة في الحصول على النموذج سواء فيما يتعلق بدفع الرسوم المقررة، أو المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصالح، وعلى الرغم من ذلك لا يستطيعوا استكمال أعمال البناء.

وناشد أحد سكان منطقة أوسيم بالجيزة، علي الأسمر، الحكومة سرعة تحديد مصير نموذج رقم 8 في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، على أن يكون بمثابة رخصة لاستكمال أعمال البناء الخاصة بهم وفقا للقانون.

وتساءل الأسمر لـ«الشروق»: "لماذا لا يسمح نموذج 8 للمخالفين باستكمال أعمال البناء، على الرغم من قيامهم بتوفيق أوضاعهم، وسداد كافة الرسوم المقررة للتصالح؟"، منوها إلى أن كل المواطنين حصلوا على النموذج بعد تسديد كل الرسوم المالية المتعلقة بمخالفتهم، وأصبحوا أمام الحكومة موفقين أوضاعهم، لكن لا يستطيعوا استكمال أعمال البناء الخاصة بهم.

وقال محمد الورداني، أحد سكان مدينة العمال بمنطقة إمبابة في الجيزة: "لم نكن نتوقع أن نموذج 8 لا يتيح لنا استكمال أعمال البناء سواء بالتعلية أو صب الأسقف الخرسانية وخلافه"، مطالبا الحكومة بسرعة توضيح نموذج رقم 8، وجعله رخصة لاستكمال أعمال البناء.

فيما قال فريد حسني، مواطن يقيم بمنطقة السيدة زينب في القاهرة: "في بداية تطبيق القانون تقدمت بطلب للتصالح على المخالفة، معتقدًا أنه بحصولي على نموذج 8 سأتمكن من استكمال أعمال البناء الخاصة بي".

وأضاف: "بالرغم من الإجراءات الصعبة التي قمنا بها من أجل الحصول على النموذج، سواء الرسوم المالية المقررة أو المستندات المطلوبة، لا نتمكن من استكمال أعمال البناء".

وأكد المواطن أشرف سعيد، مقيم بمنطقة شبرا في القاهرة، أنه أحد أبناءه في سن الزواج، وتقدم بطلب للتصالح والحصول على نموذج 8 ليتمكن من صب سقف شقة نجله في الدور الثالث، لكن موظف الحي أخبره بأنه لا يستطيع استكمال أعمال البناء من خلال هذا النموذج، وعليه الانتظار لحين إشعار آخر.

وأضاف سعيد لـ«الشروق»: "تكبدت مشقة كبيرة في الحصول على نموذج 8، ومع ذلك لا أستطيع استكمال أعمال البناء".

من جهته، قال مصدر حكومي، إن وزارة التنمية المحلية بصدد إرسال تعديل تشريعي جديد إلى مجلس النواب يتعلق بنموذج 8 في قانون التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن التعديل يتضمن تحديد مصير نموذج رقم 8، على أن يكون رخصة لاستكمال أعمال البناء لكل من حصل على النموذج في كافة الإدارات المحلية بالمحافظات.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»: "بعد التعديل التشريعي سيتمكن كل من يمتلك نموذج 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، أو نموذج رقم 10 وفقا لقانون التصالح رقم 117 لسنة 2019، من استكمال أعمال البناء على ذات الدور والمساحة، سواء كانت تعلية أو صب سقف وخلافه، طالما كانت المخالفة داخل الحيز العمراني.

وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إننا في انتظار إرسال تعديل تشريعي جديد من الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية وكافة الوزرات المعنية بشأن نموذج رقم 8؛ لحل أزمة عدد كبير من المواطنين الحاصلين على النموذح.

وأكد درويش لـ«الشروق»: "لا بد أن يكون التعديل التشريعي متضمنًا لكافة الإشكاليات التي واجهت المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، وليس نموذج رقم 8 فقط، وعلى سبيل المثال موقف المتناثرات في القانون الجديد الجاري تطبيقه على أرض المحافظات، وغيرها من الشكاوى التي واجهت المواطنين خلال تقدمهم للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم"، مطالبًا الحكومة بسرعة إرسال التعديل التشريعي الجديد إلى مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وفي السياق، أكد خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، وجود تراخي في الإدارات المحلية بكافة المحافظات، فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، مضيفًا أن أغلب الموظفين القائمين على تطبيق القانون ليس لديهم فهم جيد لتطبيق القانون، مضيفًا لـ«الشروق»: "هناك حالة من الاحتقان لدى المواطنين في كافة المحافظات بسبب عدم استكمالهم أعمال البناء بعد حصولهم على نموذج 8".