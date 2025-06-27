البرلمان الألماني يشدد قوانين الأسلحة في مواجهة الأسلحة النارية الجديدة

شدد البرلمان الألماني، البوندستاج، يوم الخميس قوانين الأسلحة في البلاد بسبب المخاطر التي يشكلها مسدس مطور حديثا، يحتوي على إبرة إطلاق النار ويقوم بإطلاق الإبر.

وبموجب التعديل الذي تم إقراره في وقت متأخر من المساء، يتطلب حيازة هذا السلاح الذي يعمل بالهواء المضغوط، أو مسدس الإبر، الآن موافقة الدولة. وبدون شرط الترخيص الذي تم تقديمه حديثًا، لكان مسدس الإبر متاحا بحرية.

وقبل التصويت البرلماني، أظهر ضباط شرطة من وزارة الداخلية مخاطر المسدس. وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إن الاختبار، الذي اخترقت فيه إبر طويلة قطعة من الصابون وسترة واقية، أظهر بوضوح المخاطر المحتملة لهذا السلاح.

وقال إنه لا يرى "أي إمكانية" لأي شخص أن يمنح الموافقة على استخدام هذا المسدس.



وفي ألمانيا، يجب على أي شخص يرغب في امتلاك سلاح الحصول على ترخيص. وتقوم السلطات المختصة بتقييم موثوقية مقدم الطلب وخبرته و"كفاءته الشخصية".

بالإضافة إلى ذلك، يجب على مالكي الأسلحة إثبات "الحاجة" لامتلاك سلاح - على سبيل المثال، للصيد أو بصفتهم رماة رياضيين نشطين. ويسمح ترخيص الأسلحة النارية الصغيرة بحمل أسلحة الصوت والرذاذ والإشارة في الأماكن العامة.