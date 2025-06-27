قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول، إن إمدادات الغاز بدأت في العودة بشكل تدريجي إلى جميع القطاعات الصناعية اعتبارا من مساء الأربعاء وصباح الخميس.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية «MBC مصر» أن الإجراء الأخير جاء ضمن خطة طوارئ استباقية وضعتها الوزارة.

وتابع: «عندما حدث انخفاض مفاجئ في إمدادات الغاز قبل عشرة أيام، تم تفعيل الخطة الطارئة، وذلك للحفاظ على الوعد باستمرارية الكهرباء للمواطنين».

وأكد أن «الأولوية القصوى» للوزارة تتمثل في ضمان عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل منذ أغسطس الماضي على خطة طويلة الأمد من محورين لتأمين احتياجات الغاز.

وأوضح أن المحور الأول يركز على زيادة الإنتاج المحلي من خلال تقديم حزمة حوافز وتعديل الاتفاقيات، مؤكدا أن هذا المحور «حقق أثرا كبيرا جدا» بعد منحنى الانخفاض السابق في الإمدادات المحلية.

وذكر أن المحور الثاني، تمثل في وضع خطة استباقية لمواجهة زيادة الاستهلاك في فصل الصيف، مشددا أن «الشغل الأساسي للوزارة هو ألا نقطع الكهرباء في الصيف».

واختتم مؤكدا أن عودة ضخ الغاز للمصانع بدأت بالفعل بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن خطة الطوارئ تهدف بالأساس إلى تأمين إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.