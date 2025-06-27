قررت لجنة خاصة رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا من 82ر12 يورو (01ر15 دولار) في الساعة حاليا إلى 60ر14 يورو في الساعة بحلول عام 2027 على مرحلتين.

وأعلنت اللجنة المختصة بالتوصية بالحد الأدنى للأجور في برلين، اليوم الجمعة، أنه سيُجرى اعتبارا من بداية العام المقبل زيادة الحد الأدنى من 82ر12 يورو إلى 90ر13 يورو في الساعة.

وتم اعتماد اقتراح الوساطة الذي قدمته رئيسة اللجنة، كريستيانه شونفيلد، بالإجماع.

وتنظر اللجنة كل عامين في مسألة تعديل الحد الأدنى. ويتفاوض في هذا الشأن ممثلون بارزون عن النقابات العمالية واتحادات أرباب العمل. ثم تُنفذ الحكومة الاتحادية الألمانية القرار بموجب مرسوم.

وتحدثت شونفيلد عن حل وسط قابل للتطبيق يُحقق التوازن بين مصالح العمال والشركات. وفيما يتعلق بالتوقعات المعلنة بشأن حد أدنى للأجور قدره 15 يورو - والذي طالب به الحزب الاشتراكي الديمقراطي - تحدثت شونفيلد عن محادثات بالغة الصعوبة.

ووصف شتيفان كورتسل، كبير مفاوضي الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، المفاوضات بأنها "صعبة". وانتقد شتيفن كامبيتر، كبير مفاوضي أرباب العمل، الضغوط السياسية الشديدة التي مورست على اللجنة في الأشهر الأخيرة.