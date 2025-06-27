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حذرت السلطات المغربية، الجمعة، السكان القاطنين قرب المناطق الغابوية من خطر اندلاع حرائق خلال الأيام المقبلة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ أقصى درجات اليقظة.

وقالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات (حكومية)، في نشرة إنذارية، إن هناك "خطورة قصوى" لاندلاع حرائق في غابات عدد من الأقاليم، اعتبارا من الجمعة ولمدة أسبوع.

وأشارت إلى أن المناطق المهددة تشمل أقاليم: طنجة وأصيلا ووزان والعرائش وشفشاون وتاونات والحسيمة وبني ملال وأزيلال (شمال)، والقنيطرة والصخيرات ـ تمارة وسلا والرباط والخميسات (غرب)، وتازة (شرق).

كما حذرت من "خطورة مرتفعة" في أقاليم المضيق ـ الفنيدق وتطوان وفحص أنجرة وصفرو وخنيفرة وإفران والناظور والدرويش (شمال)، وأكادير (وسط)، وتاوريرت ووجدة وبركان (شرق).

أما "الخطورة المتوسطة" فقد شملت كلا من: سيدي سليمان ومكناس والصويرة وبنسليمان (شمال)، وتارودانت (شرق)، وفق الوكالة.

ودعت الوكالة المواطنين، ولا سيما سكان المناطق المجاورة للغابات، والعاملين فيها والمصطافين والزوار، إلى تفادي أي نشاط قد يتسبب في اندلاع حريق، والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو سلوك مشبوه.

وفي 16 مايو الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تخصيص نحو 17 مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات خلال صيف 2025.

وقال المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي، منتصف مايو، إن عدد الحرائق المسجلة خلال عام 2024 بلغ 382 حريقا، بانخفاض بلغت نسبته 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن حرائق 2024 أتت على نحو 874 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، تشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية ما يقارب 45 بالمئة من المساحات المتضررة.

وتغطي الغابات حوالي 12 بالمئة من مساحة المغرب، وتشهد سنويا حرائق تتفاوت شدتها باختلاف الظروف المناخية والسلوك البشري.