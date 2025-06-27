ترامب ينهي المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضرائب شركات التكنولوجيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المحادثات التجارية مع كندا بسبب الضرائب التي تعتزم أوتاوا فرضها على شركات التكنولوجيا، واصفًا هذه الضريبة بأنها "هجوم مباشر وواضح على بلادنا".

وقال ترامب، في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، إن كندا أبلغت الولايات المتحدة تمسّكها بخططها لفرض الضريبة، المقرّر دخولها حيّز التنفيذ يوم الإثنين المقبل.

وأضاف ترامب: "استنادًا إلى هذه الضريبة الفادحة، نعلن إنهاء جميع المناقشات المتعلقة بالتجارة مع كندا، اعتبارًا من الآن. وسنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها مقابل التعامل مع الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة القادمة".

وتفرض كندا ضريبة على الخدمات الرقمية تشمل الشركات الكندية والأجنبية التي تقدم خدمات لمستخدمي الإنترنت في كندا. وتشمل الضريبة شركات مثل أمازون، وجوجل، وميتا، وأوبر، وأير بي إن بي، بنسبة 3% من الإيرادات المتأتية من المستخدمين الكنديين. وستُطبّق الضريبة بأثر رجعي، ما سيُلزم الشركات الأمريكية بدفع نحو ملياري دولار أمريكي بحلول نهاية الشهر.

وكانت كندا والولايات المتحدة تبحثان تخفيف سلسلة من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات الكندية.

وقال الرئيس الجمهوري للصحفيين في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تستعد قريبًا لإرسال رسائل إلى دول مختلفة لإبلاغها بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُفرض من جانب واحد.