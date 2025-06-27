علّق سالم الدوسري، قائد فريق الهلال السعودي، على المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل، وذلك عقب تأهل الزعيم من دور المجموعات.

وقال الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة:" لا أرغب في استباق الأحداث، علينا أن نصعد السلم خطوة بخطوة، وأول هذه الخطوات كانت التأهل من دور المجموعات".

وأضاف نجم الهلال:" لماذا لا نطمح في الذهاب بعيدًا في الأدوار الإقصائية؟ علينا فقط أن نظهر بالمستوى المطلوب لتحقيق ذلك، لم نأتِ للمشاركة فقط، بل لتمثيل السعودية بأفضل صورة، وهدفنا كان واضحًا منذ البداية".

وتابع:" حققنا هدفنا الأول بالتأهل، واليوم نحتفل، وسنبدأ التحضير للذهاب لأبعد نقطة ممكنة في البطولة".

وعن هدفه في شباك باتشوكا، أوضح:" هو توفيق من الله، واللاعب الكبير هو من يسعى دائمًا للتطور وتحسين مستواه".

كما تطرق الدوسري للفارق بين المدرب الحالي للهلال، الإيطالي سيموني إنزاجي، وسلفه البرتغالي جورجي جيسوس، مؤكدًا:" كلاهما مدربان كبيران، ونحن منسجمون مع إنزاجي، الذي فاجأني منذ أول يوم له، لأنه يعرف الفريق حرفيًا، نحن نعمل كمنظومة واحدة ونتشارك نفس الأهداف والطموحات".

وفي ختام تصريحاته، كشف قائد الهلال تطورات إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة باتشوكا، قائلاً:" سأخضع لأشعة طبية غدًا لتحديد حجم الإصابة، وسنرى ما سيحدث لاحقًا".