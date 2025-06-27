محافظ شمال سيناء يستقبل وفد البرلمان العربي خلال زيارته دعما لقطاع غزة

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي والوفد المرافق له، وذلك في ديوان عام المحافظة.

ورحب المحافظ بأعضاء الوفد على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود المبذولة في احتواء الموقف الإنساني في قطاع غزة، من استقبال وتخزين وتكويد وإعادة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. كما تطرق المحافظ إلى التهديدات التي تواجه الدولة المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، والجهود التي تُبذل لاحتوائها.

من جانبه، ثمّن محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في إطار تحركات البرلمان العربي المستمرة لدعم القضية الفلسطينية، والوقوف ميدانيًا على حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا في غزة، نتيجة منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء".

وأوضح اليماحي أن الوفد سيعد تقريرًا مفصلًا إلى البرلمان العربي يتضمن التوصيات والإجراءات المطلوب اتخاذها على المستويين العربي والدولي، لتكثيف الضغط السياسي والحقوقي من أجل رفع الحصار ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذه الزيارة تعكس التزام البرلمان العربي الثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ومواصلة الجهود لتسليط الضوء على المأساة الإنسانية في غزة، وحشد الدعم الدولي لوقف حرب الإبادة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الصامد.

وبحسب مصدر في ديوان عام محافظة شمال سيناء، تشمل زيارة وفد اتحاد البرلمان العربي، المكوَّن من 31 برلمانيًا، عددًا من الجولات تبدأ في قاعة المجد بالعريش، حيث من المقرر أن يُلقي اللواء خالد مجاور محاضرة عن استراتيجيات الأمن القومي والأوضاع الإقليمية.

ويزور الوفد أيضًا مستشفى العريش العام للاطلاع على أوضاع المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج هناك، ويؤدون صلاة الجمعة داخل المستشفى، ثم يتوجهون إلى السفينة الطبية الإماراتية الراسية في ميناء العريش البحري، والتي تضم مصابين فلسطينيين يخضعون للعلاج الطبي.

ويختتم الوفد البرلماني العربي زيارته بجولة إلى معبر رفح البري، للاطلاع على آليات إدخال المساعدات الإنسانية ونقل الجرحى، التي تعتمدها السلطات المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.