في 26 يوليو ولد الفنان سيد عبد الكريم، الذي حلت ذكرى ميلاده أمس الجمعة، صاحب الأدوار الثانوية المميزة، ورغم أنه لم يحصل على بطولة مطلقة في أعماله إلا أن كل مشاركة له كانت ذات تميز، مما جعل من أسماء شخصياته علامات في المسلسلات التي شارك فيها.

درس في كلية الزراعة وأكمل في مجاله حتى أصبح أستاذاً في علم مقاومة الآفات بالكلية، وكانت أغلب أعماله درامية تلفزيونية مع القليل من أفلام السينما، حيث بلغ رصيده الفني 158، ولكن أعماله مع الكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ كانت الأكثر تميزًا في مسيرته الفنية.

وترصد الشروق في ذكرى ميلاده الـ83 الشخصيات التي قدمها في دراما أسامة أنور عكاشة..

عبودة

هو موظف بسيط يحب الموسيقى والسهرات، شخصية هامة في الحكاية التي رسمها أسامة أنور عكاشة فى مسلسل "الشهد والدموع"، صديق البطل "شوقي" المقرب، تتغير أحواله مع قيام ثورة يوليو 1952 ويسافر لينضم للمناضلين في مدن القناة، ومع امتداد الأحداث يصبح الصديق والأب الروحي لأحد أبطال الجزء الثاني من المسلسل، وهو شخصية مملوءة بالشهامة وصفات أبناء البلد الذي برع عكاشة في التعبير عنهم بمسلسلاته.

ومن خلال شخصيته في الجزء الثاني الذي تدور أحداثه في السبعينيات لتمثل حقبة الانفتاح، عبر به عكاشة عن جيل القديم وصراعه مع رغبات الجيل الجديد ومتغيرات العصر.

المسلسل بطولة محمود الجندي ويوسف شعبان ونوال أبو الفتوح وعفاف شعيب وخالد زكي ونسرين.



زينهم السماحي

شخصية ممتدة من الجزء الأول وحتى الرابع بسلسلة المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"، وجسد فيها عبد الكريم شخصية ابن البلد صاحب أحد المقاهي في حي شعبي، وينتمي لعائلة يفخر بها، فهو المناضل في الجزء الأول والشهم ابن الأصول في الجزء الثاني، ومعبر عن تغيرات الزمن من خلال قهوته في الجزء الثالث والرابع، فكل جزء كان يعبر عن حقبة زمنية تشرح صورة مصر خلال عقود مختلفة.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم يحيى الفخراني وصفية العمري وصلاح السعدني وممدوح عبد العليم.





المقدس بشاي

هو خادم في أحد الأديرة بالصعيد والخادم هو الشخص الذي يكرس نفسه للعمل في الكنيسة وتقديم الخدمات، رجل مخلص ومحبوب بين أبناء بلدته وداخل الدير الذي يعمل فيه، تجمعه صداقة قوية بالبطل "حربي" تصل لأن يقرر حمايته من خطر الموت الذي يهدده فيجعله يختبئ داخل الدير، وعندما يموت حربي يُصاب بشاي بالجنون ويجلس يبكي عليه ويترك عمله.

المسلسل يروي قصة حب لفتاة صعيدية من طرف واحد، وتتزوج خال حبيبها وبعد مقتله تقرر قتل "حربي" لأنه المتهم الأول في القتل، وكان من بطولة بوسى وممدوح عبد العليم ورانيا فريد شوقي وحمدي غيث وأمينة رزق وإخراج اسماعيل عبد الحافظ.

https://www.youtube.com/watch?v=EuXdjBUwSh0

عزوز أبو شامة

قدم فيها عبد الكريم شخصية المناضل الاسكندراني، المدافع عن مدينته من الإنجليز، والمسلسل تدور أحداثه في فترة الأربعينيات حول حياة اليونانيين والإيطاليين في مدينة الإسكندرية وتفاعلهم مع أبناء المدينة.

وكان من بطولة يحيى الفخراني وحمدي غيث وفردوس عبد الحميد وآثار الحكيم بينما حلت مكانها في الجزء الثاني هالة صدقي، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة.



عم ربيع

ربيع السخن كما يطلق عليه أهل الحارة نسبة لعمله، بياع فطائر سريح، شخصية طيبة كتبها أسامة أنور عكاشة في مسلسل "أميرة في عابدين"، رجل بسيط وفقير محبوب بين أهل الحي، والجميع يحاولوا مساعدته وتكمن معاناته في مرض زوجته وسفر ابنه للخارج في هجرة لأمريكا وانقطاعه عن التواصل معهم.

المسلسل بطولة سميرة أحمد وحنان ترك ومحمد رياض وسميحة أيوب وبسمة.

