محافظ البحر الأحمر: لازلنا محافظين على تسجيل «صفر» إصابات بكورونا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة بالتعاون والتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، تعمل على إزالة المناطق داهمة الخطورة بالتدريج، مشيرًا إلى تسكين الأهالي في نفس يوم الإزالة.

وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الانتقال والإزالة يتمان بشكل تدريجي وبخطوات مدروسة، قائلًا إن التكلفة الإجمالية للعملية تبلغ مليار و248 مليون جنيه.

وعن أوضاع المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى، أشار إلى وجود إقبال على المنشآت السياحية، بالرغم من ارتفاع الحرارة خلال بدايات شهر أغسطس، مؤكدًا أن المحافظة لازالت تحافظ على تسجيل «صفر» إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الإجراءات الوقائية داخل الفنادق مشددة، والتي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي؛ الصحة والسكان، والسياحة والآثار، معربًا عن أمله في ارتفاع نسب الإشغال داخل الفنادق، خلال الفترة المقبلة.

وبدأت محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تسليم وحدات بديل العشوائيات لأهالينا من منطقتي مجاهد وجبل العفش غير الآمنة بمدينة الغردقة.

وصرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه قد تم تنفيذ هذا المشروع في إطار التعاون المشترك بين الصندوق ومحافظة البحر الأحمر؛ سعياً من الدولة لتوفير حياة آمنة وملائمة لأهالي المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.