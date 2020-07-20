مسؤول بالجيش الليبي: أي مليشيات ستقترب من «سرت - الجفرة» سينالها التدمير

قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن الموقف الأقوى على الأرض في لبيبا لصالح الجيش، مؤكدًا أن أي مليشيات ستقترب من محور «سرت - الجفرة» سينالها التدمير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «اليوم»، مساء الاثنين، أن الجيش أثبت التزامه حتى الآن بمخرجات مبادرة «إعلان القاهرة» للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى اختلاف المسائل على مستوى كل الجهات بعد تدخل مصر بالأزمة.

وأشار إلى أن تركيا تحاول الآن التخلص من المرتزقة الذين أحضرتهم إلى ليبيا؛ لأن عودتهم إلى تركيا مسألة خطيرة على الأمن التركي، متابعًا أنها «ربما تغامر مغامرة عسكرية محدودة».

وذكر أن الجيش يرصد كل تحركات وجود المرتزقة في ليبيا، قائلًا إن أعداد المرتزقة في طرابلس أكثر من خمسة آلاف، فضلًا عن استعداد الجيش على مستوى البحر والبر والجو لهم.

وعن تصريحات الرئيس السيسي عن ليبيا، خلال لقاء وزير الخارجية السعودي، عقب: «مصر نبض حي للأمة العربية والمحرك للفاعلية العربية على جميع المستويات، والأفئدة العربية والمصير العربي المشترك من المسائل التي تتحرك من أجلها مصر».

ونوه مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن ما يحدث في ليبيا خطر على أمن المنطقة، واصفًا الموقف المصري تجاه ليبيا بأنه «صحوة عربية تثلج الصدور ونتمنى أن تكبر وتتوسع».