ناشد الإعلامي عمرو أديب، بعدم عودة المواطنين لـ«عقار الشربتلي» في حالة وجود احتمال للخطأ، معقبًا: «لا أمتلك ضمانا بعدم حدوث ضرر، لكن لو في احتمال للضرر مترجعوش الناس»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن تقدير الخطورة مسألة تقدرها اللجان الفنية، لافتًا إلى أن دول العالم عانت من نفس المشاكل أثناء إنشاء المترو بها.

وأشار إلى أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، يمتلك خبرة في التبطين غير طبيعية، مضيفًا: «الحمد لله إن الوزير مهندس وكان يبطن الأنفاق تحت القناة».

ولفت «أديب» إلى أنه عاصر فترة عمل «الوزير» داخل الأنفاق وبمجال التبطين، مستطردًا: «لا أدافع عن الوزير، لكن لو تعرضت العمارة للانهيار فإن المواطنين لن يستطيعوا العودة مرة أخرى لأن الشقق السكنية بالإيجار».

وأخلت أجهزة محافظة القاهرة «عمارة الشربتلى» بمنطقة الزمالك، وذلك بعد ظهور ميل بها، نتيجة هبوط أرضى أثر على العقار، وهو ما استدعى إخلاء السكان لحين فحص العقار من اللجان المختصة.