جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق حدودية لبنانية

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، قصفا مدفعيا مكثفا على عدد من المناطق اللبنانية الحدودية.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي - والذي بدأ منذ نحو الثالثة ظهر اليوم بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت ولا يزال مستمرا - مرتفعات لبنانية حدودية تقع ببلدة كفر شوبا ومزارع شبعا، وذلك عقب سماع دوي انفجارات وإطلاق نار بشكل مفاجئ ظهر اليوم.

وتصاعدت سحب الدخان بصورة كثيفة، لاسيما في منطقة (رويسات العلم) كما اندلعت بعض الحرائق جراء القصف المدفعي الذي لا يزال متواصلا، في حين تُحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من دون طيار في المناطق الحدودية بين البلدين.

وكان حزب الله قد أعلن قبل أيام أن أحد كوادره العسكرية البارزة ويدعى علي كامل محسن، قد تعرض للاغتيال في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي داخل سوريا، الأمر الذي رجح أن الحزب سينفذ عملية انتقامية ردا على اغتيال أحد كوادره.