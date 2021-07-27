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رسميا.. فاران ينتقل إلى مانشستر يونايتد

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:36 م

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل مدافعه الفرنسي رافائيل فاران رسميًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال الفريق الملكي في بيان رسمي: "وافق ريال مدريد على انتقال رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف بيان الفريق الملكي: ‘‘يشكر ريال مدريد رافائيل فاران على احترافه وسلوكه المثالي خلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا، والتي فاز خلالها بـ18 لقبًا: 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس العالم للأندية، 3 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 الدوري الإسباني، 1 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الاسباني".

واختتم البيان: ‘‘يرغب ريال مدريد في إظهار كل مشاعره تجاه رافائيل فاران وعائلته ويتمنى له التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته الاحترافية‘‘.


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