الأردن وسوريا يبحثان إعادة التشغيل الكامل لمركز حدود جابر

أكّد وزير الداخلية الأردني مازن الفرّاية، في اتصال هاتفي، أجراه مع نظيره السوريّ محمد خالد الرحمون، ضرورة إعادة التشغيل الكامل لمركز حدود جابر، نظراً لما يمثّله المركز الحدوديّ من أهمية استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الأردن وسوريا ومصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين اتفقا على قيام الجهات التنفيذية العاملة في المركز بالتنسيق الميدانيّ بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل الكامل للمركز، وبما يحقق الغايات المرجوّة وضمن البروتوكول الطبي المعتمد.

من جهته، رحب وزير الداخلية السوري بإعادة التشغيل الكامل للمركز، مبديا استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.