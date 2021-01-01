قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تصريح وزير المياه الإثيوبي بأن سد النهضة تم إنشائه لحماية مصر والسودان من خطر الفيضان، إدعاءات إثيوبية مستمرة، مشيرًا إلى معاناة السودان حاليًا من الفيضانات نتيجة الأمطار الداخلية وهو ما ليس له علاقة بالسد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن سد النهضة يحجز مياه من النهر الأزرق فقط وفيضانه لا يشكل أكثر من 10% من التي تتعرض لها السودان، موضحًا أن أمطار النيل الأزرق تزداد خلال الأسبوع المقبل من نصف مليار وحتى مليار متر مكعب يوميًا.

واستنكر التصريح الإثيوبي القائل بأن سد النهضة ليس مهددًا لمصر والسودان، قائلًا: «ده أكبر تهديد سيشهده السودان في الفترة المقبلة هو سد النهضة».

وتوقع تخزين سد النهضة لكمية الـ 74 مليار متر مكعب مياه في خلال 6 أو 7 أعوام، بتخزين 10 مليار متر مكعب مياه سنويًا، لافتًا على احتمالية جرف الفيضان للخرسانة التي تم وضعها حديثًا بجسم السد.