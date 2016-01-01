 إصابة طالب ثانوية عامة بحالة إغماء أثناء امتحان علم النفس في الشرقية - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يوليه 2021 2:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

إصابة طالب ثانوية عامة بحالة إغماء أثناء امتحان علم النفس في الشرقية

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 2:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 2:37 م

أصيب طالب بالشعبة الأدبية للثانوية العامة في محافظة الشرقية، بحالة إغماء؛ وذلك أثناء تأدية امتحانه في مادة علم النفس والاجتماع بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز ومدينة منيا القمح.

وتلقت غرفة متابعة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بلاغًا يفيد بإصابة الطالب "محمد خليل محمد" 18 سنة، الطالب بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة، بحالة إغماء أثناء امتحان مادة علم النفس والاجتماع داخل اللجنة رقم 1895 بمدرسة "منيا القمح" الثانوية الرياضية بنين بمركز ومدينة منيا القمح.

وجرى نقل الطالب إلى مستشفى منيا القمح المركزي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك