70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن 70% من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح ضد فيروس كورونا.



وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي، أثناء الإعلان عن الإحصاءات: "هذه الأرقام تضع أوروبا بين القوى الرائدة".



وأضافت أن نحو 57% من البالغين حصلوا على جرعتي اللقاح.



مع ذلك، تتفاوت الارقام بصورة كبيرة في أنحاء الكتلة الأوروبية.



في رومانيا على سبيل المثال، حصل نحو 30% فقط من البالغين على جرعة من اللقاح، وفقا للمركز الأوروبي للحد من الأمراض والسيطرة عليها، على النقيض، قامت الدنمارك بتطعيم 60% بجرعتي اللقاح، ونحو 84% من المواطنين حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن.



وعلى الرغم من تحسن معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي، حثت فون دير لاين الدول والمواطنين على عدم التخلي عن الحذر في مواجهة الفيروس.



وأضافت: "سلالة دلتا خطيرة للغاية"، مطالبة أن يغتنم كل شخص فرصة الحصول على التطعيم.



ويذكر أن تفشي سلالة دلتا، الأكثر قدرة على الانتشار، أدت لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في دول حول العالم خلال الأسابيع الأخيرة.