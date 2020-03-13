ودعت اليابانية نعومي أوساكا منافسات التنس الأرضي للسيدات بدور الالعاب الاولمبية "طوكيو ٢٠٢٠" المقامة خلال الفترة من ٢٣ يوليو وحتي ٨ اغسطس المقبل.

وخسرت أوساكا في الدور الثالث لمنافسات التنس أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 6-1 و6-4 في الاشواط .

وكانت أوساكا تأهلت لهذا الدور بالفوز على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش 6 /3 و6 /2 يوم الإثنين في الدور الثاني.

ولم تلعب أوساكا منذ انسحابها بعد الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة، حيث أثارت الجدل بعد قرارها بعدم حضور المؤتمرات الصحفية الإلزامية خلال المسابقة في محاولة للحفاظ على صحتها النفسية.

وظهرت أوساكا في العلن لأول مرة منذ انسحابها عندما أوقدت المرجل الأولمبي في حفل افتتاح الألعاب يوم الجمعة الماضي، في مهمة وصفتها بأنها نوع من أداء الواجب لليابان.

وقالت أوساكا "بكل أمانة لم أشعر بالضغط. بالنسبة لي شعرت بالإثارة وكان الأمر أشبه بأداء واجب وأشبه بشيء أريد تحقيقه".

ولم تواجه نعومي، مشكلة في مواجهة جولوبيتش، وشقت طريقها بسهولة إلى المباراة التالية، حيث ستلعب ضد الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.