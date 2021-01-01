 الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تؤكد استعدادها لدعم موريتانيا - بوابة الشروق
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الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تؤكد استعدادها لدعم موريتانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 6:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 6:18 ص

أكدت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي استعدادها لدعم البرامج التي وضعتها الحكومة الموريتانية.
وقال وفد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، برئاسة العربي الحامدي المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة، في ختام اجتماع مساء اليوم الاثنين في نواكشوط مع وزير الزراعة الموريتاني سيدنا ولد أحمد علي، إن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على أتم الاستعداد لتعزيز مجالات التعاون مع موريتانيا والمضي به قدمًا من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.
وذكرت وزارة الزراعة الموريتانية أن الجانبين بحثا أوجه التعاون بين موريتانيا والهيئة العربية وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة.
وأكد وزير الزراعة الموريتاني ضرورة توجيه دعم الهيئة إلى البحث الزراعي وتقنياته الجديدة، بهدف وضع أسس سليمة مبنية على نتائج علمية للتحسين من مستوى الإنتاجية والإنتاج.

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