رئاسة البرلمان اليمني تصل سيئون بعد أيام من تهديد المجلس الانتقالي

وصلت رئاسة البرلمان اليمني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بعد أيام من تهديد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بمنع انعقاد جلساته.



وقال مصدر حكومي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن "رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ونائبه محمد الشدادي، وصلا إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت".



وأضاف أن عددا من المسؤولين والبرلمانيين كانوا في استقبالهما، من بينهم وزير الداخلية إبراهيم حيدان ووكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري.



ومن المقرر أن يستأنف البرلمان اليمني جلساته في مدينة سيئون، بعد انقطاع مستمر منذ أبريل 2019.



والخميس الماضي، هدد القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً أحمد بن بريك، بمنع انعقاد اجتماعات الحكومة اليمنية والبرلمان في سيئون.



وتشهد العلاقة بين الطرفين توترا كبيرا منذ أشهر، رغم التوافق الذي حصل بينهما نهاية العام الماضي حينما تم تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، حاز فيها المجلس الانتقالي الجنوبي على خمس حقائب.



وتمارس الحكومة اليمنية مهامها خارج البلاد، منذ أشهر، وسط اتهامات للمجلس الانتقالي بعدم تسهيل عملها في العاصمة المؤقتة عدن التي يسيطر عليها المجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله منذ أغسطس 2019.