موسكو تنتقد رفض محكمة الاتحاد الأوروبي ادعاء قناة RT فرنسا وتعتبره سلبيا

انتقد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي برفض ادعاء قناة "آر تي ــ فرنسا" الناطقة بالروسية، معتبرا إياه بالقرار السلبي للغاية والمثير للقلق.

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء، إنه "قرار سلبي للغاية، فالهجوم على حرية التعبير وحرية الإعلام في الدول الأوروبية، بما في ذلك في فرنسا، تُثير قلقنا وأسفنا".

وأضاف بيسكوف: "سيتم اتخاذ إجراءات للرد، ونحن نتخذ ونواصل اتخاذ إجراءات ضغط مماثلة على وسائل الإعلام الغربية، التي تعمل في بلدنا، ولن نسمح لها بالعمل"، مؤكدا أنه لن يكون هناك موقف متساهل في هذا الموضوع.

وكانت محكمة القضاء العام في الاتحاد الأوروبي رفضت مطالبة قناة "آر تي ـ فرنسا" بإلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمنعها مؤقتا من بث المحتوى.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي حظر في 2 مارس الماضي نشاط ومحتوى وكالة أنباء "سبوتنيك" وقناة "آر تي" الروسيتين على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.