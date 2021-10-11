ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال الفلبين صباح اليوم الأربعاء.



وأفادت صحيفة "فيل ستار" المحلية، بأن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها تلقى "معلومات أولية" عن الضرر الناجم عن الزلزال الذي بلغت قوته أكثر من 7 درجات وضرب مدينة أبرا.



وقال المتحدث باسم المجلس الوطني مارك تمبال "اعتبارًا من هذا الوقت، يتواجد الضباط المحليون لإدارة مخاطر الكوارث في الموقع لتقييم تأثير الزلزال".



وأضاف "وحتى الآن، رأينا صورًا للضرر، ولكن يتعين التحقق من صحتها من جانب النظراء المحليين، وتتواجد حاليا جميع وحدات الحكومة المحلية المتضررة أيضًا لمساعدة السكان المتضررين".



كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن زلزالا قوته 7.1 درجة وقع بالقرب من دولوريس في الفلبين، وشعر به السكان بقوة في العاصمة مانيلا، وأن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرقي دولوريس.



ومن ناحية أخرى، ذكرت هيئة الطيران المدني الفلبينية أن الزلزال القوي الذي بلغت قوته أكثر من 7 درجات والذي ضرب أجزاء من شمال لوزون قبل ساعات، لم يلحق أضرارا بالمطارات ومنشآت الطيران الأخرى في هذه المناطق.



وأضافت الهيئة -حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن مركز عمليات الطيران المدني ومسئولي سلامة المطارات يراقبون باستمرار حالة المطارات في ضوء الهزات الارتدادية المحتملة.