قتيل وانهيارات أرضية وعمليات إجلاء جراء زلزال بقوة 7 درجات ضرب الفلبين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال قوي شمال الفلبين بما في ذلك منطقة العاصمة اليوم الأربعاء، مما تسبب في مقتل شخص وحدوث انهيارات أرضية والإضرار بمبان وتنفيذ عمليات إجلاء في الأبراج الشاهقة بمنطقة العاصمة، حسبما أفاد مسؤولون.

وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قد أشار في البداية إلى أن قوة الزلزال تبلغ 3ر7 درجة على مقياس ريختر، لكنه عدلها لاحقا إلى 7 درجات فقط. ولم ترد تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقال المعهد إن مركز الزلزال في بلدة لاجانجيلانج بمقاطعة أبرا /335 كم شمال مانيلا/.

وأفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين بأن شخصا لقي حتفه في منطقة كورديليرا، مشيرا إلى أن القتيل هو عامل بناء لقي حتفه بسبب تساقط الحطام.

وقالت الوكالة الوطنية للكوارث إن بعض المناطق انقطعت عنها الكهرباء والاتصالات.

وذكر نائب حاكم مقاطعة أبرا، جوي بيرنوس لبرنامج إخباري تلفزيوني: "نشعر بهزات ارتدادية كل 15 دقيقة. لا يزال الأشخاص خارج منازلهم".

وأضاف بيرنوس أن جزءا من المستشفى الإقليمي انهار مما أجبر على إجلاء المرضى.

وشعر بالزلزال السكان في منطقة مترو مانيلا حيث تم إخلاء المباني السكنية والمكاتب والمؤسسات التجارية. وعلقت السلطات تشغيل نظام القطارات العلوية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد قدرت قوة الزلزال بـ 1ر7 درجة ، مستبعدة إمكانية تشكل أمواج مد عاتية (تسونامي) في الأراضي الأمريكية نتيجة الزلزال.

وتقع الفلبين في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادئ ، حيث يحدث حوالي 90% من زلازل العالم.

وكان زلزال بلغت قوته 1ر7 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا في وسط الفلبين في تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، وهو أحدث زلزال كبير يضرب البلاد.

وفي تموز/يوليو 1990 ، لقي أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون شمالي البلاد حتفهم جراء زلزال بلغت قوته 8ر7 درجة ، وهو واحد من أقوى الزلزال الذي ضرب الفلبين على الإطلاق.