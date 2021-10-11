شركة تكساس إنسترومنتس تعلن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني

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أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية "تكساس إنسترومنتس" تحقيق زيادة في الأرباح في الربع الثاني من العام مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز الأرباح توقعات المحللين.

وبلغت أرباح الشركة 29ر2 مليار دولار، أو 45ر2 دولار للسهم.

وجاءت هذه النتائج بالمقارنة بأرباح بلغت 93ر1 مليار دولار، أو 05ر2 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام السابق.

وتوقع المحللون في المتوسط أن تحقق الشركة أرباحا تبلغ 12ر2 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني بنسبة 8ر13% من 58ر4 مليار دولار في العام السابق إلى 21ر5 مليار دولار.