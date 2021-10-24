الصفاقسي التونسي يعلن رحيل حسام البدري عن تدريب الفريق

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، اليوم الخميس، رحيل المدرب حسام البدري من القيادة الفنية للفريق، عقب الخسارة أمام الشرطة العراقي في البطولة العربية.

وكان فريق الشرطة العراقي قد فاز على نظيره الصفاقسي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية.

وقال مجلس إدارة النادي الصفاقسي في بيان رسمي، اليوم الخميس: «تقدم المدرب حسام البدري بالشكر لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي، كما قام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول».

وأضاف البيان: «وعلى إثر ذلك نتقدم للكابتن بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه.. ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية».