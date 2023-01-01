بوتين: المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس تساهم في تصدير البضائع لدول إفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «الوكالة الروسية لتأمين الاستثمارات، تضمن تغطية تأمينية للقروض»، مشيرًا إلى «تشكيل صندوق استثماري لتمويل تلك المشروعات».

واستشهد خلال كلمة، ضمن فعاليات القمة الإفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، بإنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس، معولًا على بدء بناء أولى القدرات الإنتاجية هذا العام.

ولفت إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، ستساهم في تصدير البضائع والمنتجات لكل الدول الإفريقية، في المستقبل.

وأشار إلى إمكانية زيادة التعاون مع إفريقيا في مجالات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن الإعلامي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي.

وأكمل: «لدينا خبرة كبيرة في تقديم خدمات إلكترونية حكومية للمواطنين والكيانات، ونستطيع تقديم مساعدة للدول الإفريقية مساعدة في تشغيل أنظمة مماثلة».

وشدد على أهمية الانتقال في التعاملات المالية الخاصة بالصفقات التجارية بين موسكو وإفريقيا، إلى عملات وطنية بما في ذلك الروبل، مؤكدًا استعداد بلاده لربط وتوصيل المؤسسات البنكية، بغض النظر عن العقوبات الدولية.